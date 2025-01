Ruch Owsiaka obróci się przeciw niemu? "Reklamodawcy się podzielą"

W poniedziałek prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak zapowiedział, że nie chce współpracować z firmami, które emitują swoje spoty w Telewizji Republika.

- Jeżeli jakakolwiek firma chce z nami współpracować i chce się reklamować w tamtej telewizji, musi wybrać. Nie będziemy z wami współpracowali, jeżeli będziecie się reklamowali w Telewizji Republika, która jest antyonkologiczna, antyhematologiczna, antyludzka momentami - mówił.

Deklaracja wiąże się z wielotygodniowymi atakami Telewizji Republika na WOŚP. Medium Tomasza Sakiewicza zarzucało Owsiakowi m.in. brak transparentności oraz sympatyzowanie z Platformą Obywatelską. Szef Orkiestry oraz jego ekipa mieli otrzymywać groźby. Zatrzymano kilka osób, w tym co najmniej jedna miała inspirować się telewizyjnymi materiałami.

Wielu reklamodawców Republiki porzuciło stację już w ubiegłym roku po serii kontrowersyjnych wypowiedzi niektórych gości telewizji. Spora część jednak została, ale nie na długo. Jak informowaliśmy w Wirtualnej Polsce, Lidl liczy na porozumienie między stronami, a w przypadku jego braku, zakończy emisję reklam w Republice. Z kolei Wawel przekazał nam, że zamierza wstrzymać emisję spotów.

Telewizja Republika zamierza pozwać Owsiaka. "Występujemy przeciwko Owsiakowi z kolejnym pozwem o czyn nieuczciwej konkurencji. Na podstawie absurdalnego kłamstwa chce zastraszać reklamodawców. Każda realna szkoda zostanie pokryta z kieszeni tego kłamcy" - napisał właściciel Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz.

Co się bardziej opłaca?

Eksperci w rozmowie z Wirtualną Polską przyznają, że zakaz Owsiaka będzie trudny w egzekwowaniu. - Myślę, że to będzie trudno wykonalne. Nikt nie lubi narzucania jakiejś decyzji. Sam udział w Orkiestrze jest dobrowolny, zgłasza się kto chce, kto popiera. Jest dowolność podejścia do tego, w jaki sposób i co chce się z Orkiestrą zrobić - mówi Wirtualnej Polsce prezes agencji N42 Group Joanna Wilczek.

- Dla firm może to być też niekomfortowe. Żyjemy w wolnym kraju, każdy ma jakieś preferencje polityczne czy osobowościowe. Myślę, że wizerunkowi WOŚP nie jest potrzebna weryfikacja tego, kto reklamuje się w Telewizji Republika. W dodatku konieczne byłoby oddelegowanie człowieka, który tylko tym by się zajmował - dodaje.

- Każdy z podmiotów będzie musiał oszacować, co mu się bardziej opłaca. Wizerunkowo na pewno lepiej mają ci, co "przyczepią się" do WOŚP. Natomiast Republika ma swoich odbiorców, takich "spadkowych" z TVP, z twardego elektoratu PiS. Jeśli ktoś ma produkty skierowane do nich, to może gdzieś mieć problem, bo okaże się, że dla niego lepszym biznesem może być reklamowanie się w Republice - mówi Wilczek.

- Istotna jest kwestia dotarcia do rynku widzów prawicowych, a Republika ma przecież sporą oglądalność. Pytanie, czy zerwanie współpracy opłacałoby się firmom. Za Republiką idą teraz widzowie, a opinia publiczna ws. Owsiaka jest bardzo podzielona. I pewno bojkot nie będzie powszechny, a reklamodawcy się podzielą. Na razie założyłbym, że Owsiak jest "silniejszy" od Republiki. Pytanie, jak ta sytuacja będzie wyglądać za pół roku lub rok - mówi z kolei dr Krzysztof Grzegorzewski z Uniwersytetu Łódzkiego.

Owsiak sam sobie zaszkodzi?

Według medioznawcy, deklaracja Owsiaka może okazać się kontrskuteczna. Przypomniał poprzedni odpływ reklamodawców z Republiki po kontrowersyjnych wypowiedziach m.in. Jana Pietrzaka.

- Wtedy część reklamodawców zaczęła bojkotować stację, ale jakaś część została. A sam Tomasz Sakiewicz raczej umocnił swoją pozycję, zaczął zbierać datki. On w gruncie rzeczy dzięki temu ma się dobrze - mówi.

Dr Grzegorzewski wskazuje jednak, że podzielenie opinii publicznej ws. WOŚP "idzie wzdłuż sympatii elektoratów". - Sam Jerzy Owsiak do tego doprowadził, uczestnicząc choćby w politycznym Marszu Miliona Serc - podkreśla ekspert.

- Było wiele tego typu posunięć, też różnych kontrowersyjnych wypowiedzi, np. o Krystynie Pawłowicz. Owsiak powinien to ignorować. Takie ruchy to arsenał w rękach jego wrogów - mówi.

- Na pewno bardzo mocno podzieliło się społeczeństwo w kategorii przypisania WOŚP do stron sporu politycznego. Choć WOŚP jest nadal zbiórką ponad podziałami, co widać na ulicach, gdzie niekiedy wydaje się, że więcej jest kwestujących z puszkami, niż osób wpłacających datki, to mamy pierwszy rok, kiedy dzieje się coś więcej, kiedy ten podział coraz mocniej się zarysowuje - mówi Joanna Wilczek.

- Dla tych, którzy byli przeciwko WOŚP, a to są w dużej mierze widzowie Republiki, ruch Owsiaka to kolejny argument, by go hejtować i jego organizację. To będzie wzmagało polaryzację - podkreśla prezes N42 Group.

Tę argumentację podtrzymuje też naukowiec z Uniwersytetu Łódzkiego. - Jerzy Owsiak zrobiłby lepiej, gdyby zignorował to towarzystwo, zaczął odchodzić od polityki i zaczął skupiać się na działalności charytatywnej - mówi dr Grzegorzewski.

- On chyba niepotrzebnie to powiedział. Rozumiem, że otrzymuje groźby i zagrały emocje, ale od tego jest policja i służby mundurowe, by kary egzekwować. A tak daje paliwo prawej stronie - podkreśla medioznawca.

Adam Zygiel, dziennikarz Wirtualnej Polski