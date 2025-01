Owsiak uderzył w TV Republika. Stacja oczekuje przeprosin

Owsiak poinformował, że TV Republika nie wyemitowała spotu reklamowego jednej z firm wspierających Orkiestrę, który miał nawiązywać do niedzielnego finału WOŚP. Stacja zaprzeczyła tym słowom, twierdząc, że nie odmówiła emisji żadnej reklamy związanej z WOŚP. W oświadczeniu Telewizja Republika wezwała Owsiaka do "zaprzestania oszczerczej kampanii kłamstw" oraz do przeprosin.