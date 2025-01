Owsiak postawił ultimatum. Mamy reakcję Lidla

Wypowiedź Owsiaka wiąże się z licznymi materiałami Telewizji Republiki, które uderzały zarówno w WOŚP, jak i samego jej prezesa. Zarzucano mu m.in. brak transparentności. Na te materiały do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło tysiące skarg.

Owsiak twierdzi, że zarówno on, jak i ekipa WOŚP od wielu tygodni mierzy się z "hejtem". Wobec samego prezesa kierowano groźby. W związku z tym zatrzymano kilka osób, w tym co najmniej jedna miała inspirować się telewizyjnymi materiałami.

Lidl Polska przekazał nam, że firmę wyróżnia "neutralność światopoglądowa". "Chcemy dotrzeć do jak najszerszej grupy klientów, dlatego jesteśmy obecni w różnych kanałach telewizyjnych i stacjach radiowych" - czytamy w odpowiedzi na nasze pytania.

"Za zakup reklam medialnych jest odpowiedzialny dom mediowy - w przytoczonej telewizji mamy wykupione świadczenia do marca br. W tej stacji emitowane były spoty o zbiórkach WOŚP w sklepach Lidl Polska w ubiegłym i bieżącym roku " - podkreślono.

"Informujemy również, że w przypadku braku dojścia do porozumienia przez dwie strony tej dyskusji, tj. fundacji oraz stacji telewizyjnej, nie przewidujemy dalszych emisji spotów reklamowych we wskazanej przez Pana stacji" - zaznacza firma.

W Republice jeszcze do niedawna reklamował się także sklep Media Markt - głównie była to końcówka roku, bardzo "gorąca" dla handlu ze względu np. na święta czy Black Friday. W styczniu jednak firma nie emitowała spotów w tej telewizji. Maciej Dolega z Media Markt Saturn Polska przekazał nam, że spółka przy współpracy z domem mediowym odpowiedzialnym za sprzedawanie reklam kieruje się "wyłącznie obiektywnymi kryteriami biznesowymi i potencjałem zasięgowym poszczególnych kanałów".

"Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić naszym klientom wyjątkowe doświadczenia zakupowe, jednocześnie zachowując neutralność wobec dynamicznie zmieniających się debat w przestrzeni publicznej" - podkreśla.

"Jednocześnie chcemy podkreślić wyjątkową rolę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która przez 33 lata swojej działalności stała się symbolem tego, co najpiękniejsze w polskiej tradycji dobroczynności - zdolności do jednoczenia serc wszystkich Polek i Polaków w szlachetnym dziele niesienia pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują" - wskazano.

Podobne pytania wysłaliśmy do firmy Wawel, której spoty były emitowane w Republice. Do tej pory nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.

Wskazuje też, że WOŚP musiałby monitorować Republikę niemal cały czas przez cały rok, co wydaje się "syzyfową pracą". W akcjach WOŚP czasem biorą udział także nie same firmy, co ich pracownicy. - I ich Owsiak też zablokuje? - pyta nasz rozmówca.