Nawrocki odrzuca zaproszenie prof. Dudka. "Nie mam czasu"

Profesor Antoni Dudek zaprosił Karola Nawrockiego do swojego programu po publicznej wymianie zdań. Dudek zapewnił, że nie będzie pytał o kontrowersyjne tematy, lecz skupi się na bilansie prezesury Nawrockiego w IPN.

Mimo to Nawrocki odmówił, tłumacząc się brakiem czasu.

Do tej sytuacji doszło - przypomnijmy - podczas spotkania kandydata PiS w wyborcami w Hrubieszowie .

Radził Nawrockiemu, by "wymierzył prawy prosty". Ksiądz się tłumaczy

- Co do pana ma prof. Dudek? Radzę, żeby mu pan prawy prosty, albo lewy wymierzył, jak pan go spotka - powiedział wówczas proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie. Mimo że rada dotyczyła użycia przemocy fizycznej, Nawrocki chętnie ją przyjął. - Bóg zapłać, księże dziekanie, dziękuję za te słowa i za wsparcie - odpowiedział.