Radził Nawrockiemu, by "wymierzył prawy prosty". Ksiądz się tłumaczy

Podczas wtorkowego spotkania z mieszkańcami Ciechanowa popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki został zapytany przez ks. Jana Jóźwiaka, probosza parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, o sytuację z Antonim Dudkiem. Historyk ostro krytykuje Nawrockiego, określając go jako "bezwzględnego".

- Co do pana ma prof. Dudek? - oburzał się ksiądz. I udzielił rady. - Radzę, żeby mu pan prawy prosty, albo lewy wymierzył, jak pan go spotka - powiedział. - Tylko niech pan broni życia dzieci, a pan Bóg będzie błogosławił i pan wygra na pewno. Szczęść Boże! - dodał na koniec.