"Jest zagrożeniem". Apeluje do Tuska, by przeprosił

Zapytany, czy współpracownicy Donalda Trumpa są kłopotem dla polskiej prawicy, europoseł PiS stwierdził, że prezydentura Trumpa to nie tylko "nowy rozdział kontaktów" między Stanami Zjednoczonymi a Polską, ale przede wszystkim między USA a Europą.

Bielan odniósł się do wypowiedzi Donalda Tuska sprzed kilku lat, w której premier oskarżył Trumpa o współpracę z Federacją Rosyjską.

- Oskarżył Trumpa o agenturalność. Do dzisiaj za te słowa nie przeprosił - podkreślił europoseł. - Apeluję po raz kolejny do Donalda Tuska, żeby się z tych słów wycofał i przeprosił za nie. Dopóki pełni funkcję premiera, jest dużym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa - wygrzmiał na antenie radia Bielan.

Jego zdaniem, to kandydat PiS Karol Nawrocki będzie w stanie zbudować dobre relacje z prezydentem USA "w przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego, który należy do obozu zaciekłych przeciwników Trumpa".