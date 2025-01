Trump zdecydował. USA opuszczają międzynarodowe porozumienie

Dujarric podkreślił, że ONZ nadal jest zaangażowana w realizację celów porozumienia paryskiego, które zakładają ograniczenie wzrostu temperatury globalnej do 1,5 stopnia Celsjusza .

Porozumienie paryskie zobowiązuje państwa-sygnatariusze do przedstawiania nowych i bardziej ambitnych planów ograniczania emisji gazów cieplarnianych co pięć lat. Zgodnie z umową najnowsze plany muszą być przedstawione do lutego przyszłego roku.