Kontrowersje wokół finansowania TV Republika. TVN24 ujawnia

W reportażu wskazano, że TV Republika, mimo otrzymanego wsparcia, apeluje do widzów o dodatkowe wpłaty na inwestycje, takie jak zakup wozu transmisyjnego za 5,5 mln zł. Wątpliwości budzi jednak przejrzystość tych zbiórek, które do tej pory przyniosły ok. 10 mln zł. Dodatkowo, w 2024 r. stacja zarobiła ok. 20 mln zł na reklamach.