Dudek reaguje po spotkaniu z Nawrockim. "Odpowiedź kandydata mówi o nim samym"

Duchowny nie miał do Nawrockiego pytania, ale poradę. Nawiązał do słów historyka prof. Antoniego Dudka, który ostro krytykuje Karola Nawrockiego. - Co do pana ma prof. Dudek? - oburzał się ksiądz. I udzielił rady. - Radzę, żeby mu pan prawy prosty, albo lewy wymierzył, jak pan go spotka - powiedział. Mimo że rada dotyczyła użycia przemocy fizycznej, Nawrocki chętnie ją przyjął. - Bóg zapłać, księże dziekanie, dziękuję za te słowa i za wsparcie - odpowiedział.