Nawrocki: dzisiaj byłem w swoim apartamencie miłości

We wtorek Karol Nawrocki spotkał się z mieszkańcami Ciechanowa. Przed rozpoczęciem spotkania na scenę wyszedł jego Daniel. - W ostatnich dniach spotykamy się z ogromną falą hejtu, brudną kampanią w kłamstwa, manipulacje. Chciałem Państwu powiedzieć, że znam mojego tatę i wiem, że go to nie wystraszy, ani te ataki, ani ich autorzy - powiedział syn Nawrockiego, po czym zaprosił ojca na scenę.