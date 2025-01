Poseł sugeruje PiS‑owi sprytny plan. Afera miała przykryć kłopoty Nawrockiego

Minister Kotula skomentowała sytuację, mówiąc, że PiS rozpętało awanturę o ustawę, której nie ma. - To jest tzw. ustawa yeti, ona nie istnieje. Nie ma jej we wpisie, nie ma założeń do tej ustawy - powiedziała Kotula. Przypomniała, że PiS od lat atakuje różne grupy społeczne, a obecnie ataki nasilają się w związku z kampanią wyborczą.