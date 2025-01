Dymisji Nowackiej nie będzie. "Niefortunna pomyłka"

Jak dodaje, "rozumie, że jest kampania, ale są takie tematy, które powinny być święte". - Ludzie się mylą. Po prostu. Pani minister przeprosiła, sprostowała tę wypowiedź, a mimo to jej pomyłkę próbuje się wykorzystać do wzniecania wojny polsko-polskiej. I to w takim momencie - mówi rozmówczyni WP.

Barbara Nowacka uczestniczyła w poniedziałek w międzynarodowej konferencji "My jesteśmy pamięcią. Nauczanie historii to nauka rozmowy", zorganizowanej w 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Co na to MEN? "Docelowa wypowiedź na podstawie przygotowanego fragmentu wystąpienia miała brzmieć: Na terenie okupowanej przez Niemcy Polski, naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady" - przekazało ministerstwo.

- Do wyborów nie będzie już żadnych dymisji - słychać w koalicji. Barbarze Nowackiej nie zaszkodziła nawet porażka w związku z brakiem wprowadzenia obowiązkowej edukacji zdrowotnej. - O tej wypowiedzi o obozach za chwilę nikt nie będzie pamiętać, to PiS ją nagłaśnia i nakręca spiralę hejtu - twierdzi jedna z koalicjantek.

– W polityce ważne są intencje, czyny, działania, a nie przejęzyczenia. Musi się wreszcie skończyć ta polityczna wojna, w której używa się haniebnych argumentów, które są czerpane z naszej dramatycznej historii. […] Mi nikt nie musi przypominać, że obozy koncentracyjne w Polsce były budowane i prowadzone przez niemieckich nazistów. My wszyscy w Polsce wiemy, że były to niemieckie, nazistowskie obozy koncentracyjne – kontynuował szef rządu.

– Moi obaj dziadkowie byli więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych […]. Jeden z moich dziadków był także i do dzisiaj jest obiektem kampanii nienawiści i pogardy organizowanej przez tych, którzy są gotowi tego typu historie przeinaczać, przekłamywać, po to, żeby atakować premiera swojego kraju od wielu, wielu lat w sposób zupełnie nieakceptowalny – mówił dalej.

Następnie Tusk zaatakował opozycję. - Są dzisiaj w Polsce politycy i partie polityczne, które blisko współpracują z partiami np. w Niemczech, które nie kryją swojego sentymentu do nazistowskiej przeszłości. Które kwestionują polskie granice. To jest problem, nie przejęzyczenie pani minister. Problemem jest to, że są w Europie politycy i oni rosną w siłę i którzy znajdują sojuszników w Polsce, którzy wprost nawiązują z sentymentem, z taką ekscytacją do nazistów i do tamtej historii – dodał premier.