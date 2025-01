PiS w euforii po sondażu. "Panika sztabu Trzaskowskiego"

"Pierwszy sondaż dający zwycięstwo Karolowi Nawrockiemu to sygnał, że ekipa Trzaskowskiego ruszy z jeszcze brutalniejszym atakiem. Taką kampanię zresztą Trzaskowski zapowiadał. Nie łudźmy się. Dla Tuska i Trzaskowskiego to gra o wszystko, a z jednej strony fatalne rządy pierwszego i nieszczera, do bólu zakłamana transformacja drugiego czynią popłoch w wielu gabinetach. Dlatego potraktujmy ten sondaż jako motywację do ciężkiej pracy w tej kampanii, ponieważ widać, że Polacy nie za bardzo chcą autorytarnego domknięcia systemu, do którego dąży Tusk i wiceTusk" - napisał poseł PiS Sebastian Kaleta.