Mentzen jednak wyprzedził Trzaskowskiego. Znów pierwszy w PKW

Zgodnie z Kodeksem wyborczym zgłoszenie kandydata na prezydenta musi być poparte podpisami co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

- Zebraliśmy podpisy naprawdę bardzo szybko. Kolejne dziesiątki tysięcy podpisów jeszcze nie spłynęły nawet do naszych biur. Natomiast nie ma na co czekać. Dopełniamy dzisiaj formalności, aby Sławomir Mentzen był ostatecznie kandydatem w tych wyborach. Jako pierwszy będzie na tej liście - dodał pełnomocnik komitetu wyborczego Mentzena, poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.

"Dzięki ogromnej mobilizacji i determinacji naszych sympatyków i działaczy zebraliśmy podpisy w rekordowym tempie! Już dziś rano zbiórka była zakończona, co oznacza, że Sławomir Mentzen jako pierwszy kandydat złożył do PKW podpisy. Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy się zaangażowali! Działacze Ruchu Narodowego zebrali połowę podpisów, co pokazuje siłę naszej organizacji i zaangażowanie w walkę o wolną, suwerenną Polskę! To dopiero początek - teraz idziemy po zwycięstwo!" - napisał na swoim profilu na platformie X wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji.