Niecodzienna sytuacja w Sejmie. Zaczął przepraszać za Kowalskiego

- Pojechał do Brukseli i nakłamał na temat tego, dlaczego energia jest droga. Przypomnę, Tusku, bo zapomniałeś, że to ty zgodziłeś się na funkcjonowanie systemu EU EUTS od 2012 roku. Zgodziłeś się na to, że uprawnienia ETS były traktowane jako instrumenty finansowe i przede wszystkim od 2013 roku zgodziłeś się, Tusku, na to, żeby polska energia elektryczna była opodatkowana właśnie EU ETS - mówił.