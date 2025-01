Tusk w Norwegii. Mówi o rewolucyjnej zmianie polityki w Waszyngtonie

- Zobaczcie, jak wiele rzeczy dzieje się wokół nas, jak bardzo dynamicznie zmienia się świat, jak wielkie i czasami groźne wyzwania stoją przed nami. Czy to jest wojna w Ukrainie spowodowana rosyjską agresją, czy to są zmiany polityczne wśród naszych sojuszników - mówił premier Donald Tusk w Oslo, podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem norweskiego rządu Jonasem Gahrem Stoere.

- Że jeśli coś wygląda jak rosyjski sabotaż, jeśli w tym czymś zaangażowani są Rosjanie, jeśli ofiarami są państwa natowskie, inaczej interesy, to to jest rosyjski sabotaż. (...) Tym bardziej, że kwestia floty cieni, a także ryzyko związane z ewentualnymi aktami sabotażu, one nie ograniczają się przecież do Bałtyku - podkreślał Tusk.