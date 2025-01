Zapytali Dudę o inaugurację Trumpa. Wymowna odpowiedź prezydenta

Bezpośrednio przed wylotem, na płycie lotniska, prezydent spotkał się z dziennikarzami. Sporą część swojego briefingu poświęcił swojej przyjaźni z Donaldem Trumpem. Duda podkreślił serdeczne stosunki z prezydentem USA. Przypomniał, że wspierał go jeszcze na długo przed wygraną w wyborach .

- Wolę robić politykę dla Polski, która polega na rozmowach z liderami. Nie mam wątpliwości, co do moich dobrych relacji z prezydentem Trumpem i nie muszę stać w tłumie, żeby te dobre relacje pokazywać. Moja obecność tam niczego by Polsce nie przyniosła, poza widokiem w kamerach - podkreślił prezydent.