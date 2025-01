Okrzyki na wiecu Nawrockiego. Jest reakcja premiera

Jego wpis jest nawiązaniem do wydarzeń na niedzielnym wiecu Karola Nawrockiego w Lęborku. Podczas serii pytań od publiczności, mężczyzna, który jako pierwszy zabrał głos - jak sam zaznaczył - postanowił - "dodać łyżkę dziegciu do tej beczki miodu". Zapytał wprost Nawrockiego, czy istnieje plan B na wypadek, gdyby po jego wygranej wyniki wyborów prezydenckich zostały unieważnione .

- Nie traćmy wiary w to, że jak wygramy demokratycznie, to nie wejdziemy do pałacu prezydenckiego - zaapelował Karol Nawrocki do swoich wyborców.