Korea Południowa inwestuje w system obrony przeciwrakietowej

Rząd w Seulu planuje zainwestować 479,8 mld wonów (329 mln USD) do 2028 r. w rozwój systemu obrony przeciwrakietowej, inspirowanego izraelską „żelazną kopułą”. Projekt ten ma na celu ochronę przed pociskami z Korei Północnej.

W prace nad systemem LAMD zaangażowane są Agencja Rozwoju Obronności oraz firmy zbrojeniowe, takie jak LIG Nex1 Co., Hanwha Aerospace Co. i Hanwha Systems Co. System ten ma być bardziej zaawansowany niż izraelski odpowiednik, umożliwiając jednoczesne reagowanie na większą liczbę celów.