Ostrzegają przed niebezpiecznymi e‑mailami. Podszywają się pod NFZ

E-maile, które wyglądają jak wiadomości od Narodowego Funduszu Zdrowia, to próba oszustwa mająca na celu wyłudzenie pieniędzy i danych osobowych. Oszuści kuszą możliwością otrzymania "darmowej, dobrze wyposażonej apteczki" zwanej "Medicare Kit".

Cel takiego zabiegu to wzbudzenie zaufania i uśpienie czujności odbiorcy, co wyjaśnił dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ, Paweł Florek. - To oszustwo oraz próba wyłudzenia danych i pieniędzy - powiedział.