Gotuj z Leszczyną, czyli bigos w ochronie zdrowia [OPINIA]

Dlaczego tak uważam? Ano dlatego, że zgodnie z najnowszym raportem "Watch Health Care" kolejki do lekarzy są dłuższe niż kiedykolwiek wcześniej , przynajmniej odkąd dokonywane są pomiary. Dlatego że brakuje środków na finansowanie wielu badań i zabiegów. A także dlatego, że finansowanie publicznego systemu ochrony zdrowia rośnie jedynie w wartościach bezwzględnych. Gdy zaś zastosujemy wskaźnik znacznie lepiej ukazujący rzeczywistość, czyli nakłady na ochronę zdrowia według odsetka PKB, okazuje się, że w 2025 r. wcale nie będzie lepiej niż w 2024 r., a być może środków będzie nawet mniej .

Wreszcie: dlatego że WOŚP w tym roku zbiera na onkologię i hematologię dziecięcą . A tak się składa, że jestem autorem dużego materiału o kłopotach w polskiej hematologii. Przedstawiciele ministerstwa byli nim przejęci, ale jak przyszło co do czego - większość opisanych problemów dalej występuje, choć politycy i urzędnicy część z nich mogliby rozwiązać.

Gdy wiceminister Demkow oferuje zwycięzcy aukcji WOŚP zapoznanie go z tradycjami i kulturą Japonii, mój kolega właśnie pojechał zapoznawać się z tradycją i kulturą Czech, bo dostał termin na operację nogi na NFZ na 2026 r.

Na to wszystko nakłada się obniżanie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, co spowoduje ubytek w środkach Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości ok. 6 mld zł.