Śmierć na cito. Na białaczkę umrzyj w domu

To, co jest kluczowe, to szybka diagnoza i wdrożenie leczenia. Diagnostyka bywa i tak często opóźniona, gdyż część nowotworów krwi nie daje we wstępnym stadium objawów niepokojących pacjenta. A gdy te nawet się pojawiają, ludzie łączą je z chwilowym gorszym samopoczuciem, stresem wynikającym z pracy czy skutkami niewyspania.