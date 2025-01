Trump oszukuje ws. Ukrainy? Media: to pierwszy sygnał ustępstwa

Ukraina okazuje się pierwszym ewidentnym fałszywym krokiem Donalda Trumpa, nie tylko z powodu niedotrzymania obietnicy rozwiązania tej kwestii w ciągu 48 godzin. Cały świat zawsze był świadom tego, że te słowa wypowiedziane podczas kampanii wyborczej nie były niczym więcej, niż tylko przechwalaniem się oraz tego, że po to, by przywrócić pokój, nie wystarczy ani 48 godzin, ani 48 dni - podkreśla publicysta.

Zdaniem publicysty włoskiego dziennika "Europa jest w zasadzie głucha na to, co przyniesie 'wspólne dążenie do pokoju' w Ukrainie przez Trumpa i Putina". Autor odnotowuje też, że według "Financial Times" niektórzy amerykańscy dyplomaci zwrócili się o wykluczenie Ukrainy z decyzji o zamrożeniu dostaw broni za granicę, zapowiedzianej przez sekretarza stanu Marco Rubio.