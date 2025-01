Tragiczne wieści dla Kijowa. USA zawieszają pomoc

Rubio rozesłał memorandum do pracowników Departamentu Stanu i USAID, nakazując wstrzymanie prac nad programami pomocy zagranicznej . Celem jest opracowanie raportu dotyczącego zgodności tych programów z celami polityki zagranicznej USA. Wstrzymanie obejmuje pomoc wojskową i humanitarną dla Ukrainy.

Nakaz wydany przez Rubio wykracza poza podpisane pierwszego dnia prezydentury Trumpa rozporządzenie o wstrzymaniu pomocy rozwojowej USA i ma dotyczyć wszystkich programów Departamentu Stanu i USAID. Jak mówi PAP źródło w Kongresie związane z Demokratami, oznacza to również wstrzymanie wszelkiej pomocy dla Ukrainy, zarówno wojskowej, jak i humanitarnej, czy programów szkolenia ukraińskich żołnierzy.

- Prawie wszystko to jest pod nadzorem Departamentu Stanu, poza pomocą finansową, która przechodzi przez Bank Światowy. Ale jeśli, załóżmy na to, ukraińska infrastruktura energetyczna zostałaby jutro uszkodzona w rosyjskim ostrzale, USA nie byłyby w stanie pomóc, by Ukraińcy nie zamarzli - powiedział rozmówca PAP.