Podglądali prezydenta. Prokuratura zbada, kto zainstalował kamerę w UM

Prezydent Tczewa Łukasz Brządkowski poinformował w mediach społecznościowych o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa "polegającego na bezprawnym uzyskaniu dostępu do nagrań wideo i dźwięku na terenie urzędu miejskiego w okresie od 12 kwietnia do 7 października 2024 roku".

Ktoś nielegalnie zainstalował kamerę na pierwszym piętrze budynku, przed sekretariatem prezydenta. Urządzenie nie tylko nagrywało wejście do pokoju, ale też rejestrowało dźwięk.

"Urządzenia tego nie było w oficjalnym systemie monitoringu, a dostęp do niego miały wyłącznie niektóre osoby. Kamera działała w trybie ciągłym, nadpisując zapis co trzy doby, co oznacza, że możliwe było nielegalne pozyskiwanie nagrań, do których osoby trzecie nie powinny mieć dostępu" - pisze prezydent.

Co istotne, analiza dokumentacji wykazała, że owa kamera została zakupiona ze środków publicznych. Brządkowski podkreśla, że decyzja o jej zakupie "została podjęta w sposób budzący zastrzeżenia" i działania te mogły naruszać art. 267 par. 1 kodeksu karnego (bezprawne uzyskanie informacji, za co grozi do 2 lat więzienia).

Prezydent Tczewa podjął decyzję o zgłoszeniu sprawy do prokuratury, aby wyjaśnić, kto odpowiada za instalację kamery i jakie były jej rzeczywiste cele. "Organy ścigania zbadają również kwestię legalności zakupu oraz funkcjonowania kamery. Będę informował o dalszym przebiegu sprawy" - zapowiada w poście na Facebooku.

