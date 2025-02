Ćwiczenia F‑16 nad polskim niebem. Wiadomo, gdzie będzie głośno

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który przewodniczył wtorkowemu posiedzeniu rządu, poinformował po jego zakończeniu, że Rada Ministrów przychyliła się do wniosku MON w sprawie użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji NATO Baltic Air Policing, czyli wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Estonii, Litwy i Łotwy. Szef MON poinformował, że polscy żołnierze będą uczestniczyć w tej misji od połowy marca do połowy lipca.

To ponowne wystawienie polskiego lotnictwa do udziału w tej misji, w ramach której od 2004 r. lotnictwo państw sojuszniczych rotacyjnie stacjonuje w bazach na Litwie, Łotwie i w Estonii i patroluje przestrzeń powietrzną tych państw. Te trzy bałtyckie państwa nie posiadają bowiem własnego lotnictwa bojowego.

Polska już kilkakrotnie angażowała do misji swoje lotnictwo w ramach kolejnych zmian kontyngentu Orlik - ostatnim razem od grudnia 2023 do końca lutego 2024 roku, gdy w bazie w estońskim Ämari stacjonowały 4 polskie F-16 z ok. 150 polskimi żołnierzami.

- To jest o tyle ważne, że Sojusz pokazuje swoją solidarność. To nie jest tylko przygotowanie się na czas kryzysu, uruchomienia określonych artykułów, gdy zagrożone jest bezpośrednio bezpieczeństwo któregoś z członków NATO, ale to są też misje gwarantujące to bezpieczeństwo - powiedział Kosiniak-Kamysz.