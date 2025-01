"Historyczne osiągnięcie". Niezwykły wyczyn ukraińskiego pilota

Podczas zmasowanego ataku Rosji 13 grudnia, ukraiński pilot myśliwca F-16 zestrzelił sześć rosyjskich rakiet manewrujących. To wydarzenie miało miejsce, gdy na Ukrainę leciało ponad 90 pocisków różnego rodzaju oraz prawie 200 dronów. Celem ataku były obiekty infrastruktury energetycznej.

Pilot, którego nazwiska nie ujawniono, zestrzelił pierwsze cztery rakiety za pomocą pocisków powietrze-powietrze. Mimo że rosyjskie pociski były wyposażone w indywidualne środki ochrony radioelektronicznej, nie uchroniło ich to przed zniszczeniem.

Po zestrzeleniu czterech rakiet, pilot otrzymał polecenie powrotu do bazy. Jednak na jego kursie pojawił się cel lecący w kierunku Kijowa. Postanowił podjąć próbę strącenia go za pomocą szybkostrzelnego działka, w które wyposażony jest F-16. Dowództwo wydało zgodę.

Pierwsze F-16 dotarły na Ukrainę 31 lipca 2024 roku. Władze w Kijowie nie ujawniły, ile maszyn wtedy otrzymały. Do przekazania ok. 60 samolotów zobowiązała się koalicja złożona z Danii, Norwegii, Holandii i Belgii. 7 grudnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że do jego kraju dotarła druga partia myśliwców F-16 przekazanych przez Danię.