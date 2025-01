Plan Trumpa się nie uda? Jego wysłannik przekłada wizytę w Kijowie

Były i przyszły prezydent, który w trakcie kampanii wyborczej wielokrotnie twierdził, że z łatwością doprowadzi do zakończenia wojny - w ciągu doby lub jeszcze przed formalnym objęciem władzy - w grudniu przyznał, że może to być trudne. Po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim powiedział, że Kijów jest gotowy do zawarcia pokoju, i wezwał Władimira Putina do "działania".