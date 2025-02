Georgescu aresztowany. "Mimo sygnałów od administracji Trumpa"

Jak podają w środę rumuńskie media, Calin Georgescu został zatrzymany przez policję. To skrajnie prawicowy populista, który zdobył najwięcej głosów w pierwszej turze zeszłorocznych - unieważnionych potem - wyborów prezydenckich w Rumunii.

"Równolegle policja rumuńska dokonała dziś szeregu przeszukań w domach osób powiązanych z Georgescu, w tym m.in. jego ochroniarza, Horatiu Potry (zawodowego najemnika). Podejrzewane są one m.in. o tworzenie i prowadzenie organizacji faszystowskich, rasistowskich i ksenofobicznych (chodzi po prostu o ruchy neolegionowe, nawiązujące do tradycji rumuńskiego faszyzmu międzywojennego i drugowojennego spod znaku żelaznej gwardii)" - pisze ekspert.

Jak podkreśla Kamil Całus, "wygląda na to, że Bukareszt szykuje jednak grunt pod zablokowanie udziału Georgescu w wyborach i to mimo wyraźnych sygnałów płynących od administracji Trumpa i zauszników prezydenta USA (szczególnie od J.D. Vance'a), by tego nie robić".