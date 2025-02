Wniosek o areszt Mateckiego. Możliwe problemy z terminem głosowania

Nic nie wskazuje na to, by do próby uchylenia immunitetu i tymczasowego aresztowania posła PiS Dariusza Mateckiego miało dojść tak szybko, jak pierwotnie zakładano. Szymon Hołownia zapowiedział, że głosowanie możliwe jest już w przyszłym tygodniu, ale może być z tym kłopot - dowiaduje się WP.