Matecki straci immunitet? Bodnar przekazał wniosek

"Przekazałem dzisiaj do Marszałka Sejmu RP Szymona Hołowni wniosek o uchylenie przez Sejm immunitetu posła Dariusza Mateckiego oraz zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie " - napisał Adam Bodnar na portalu X.

Jak zaznaczył, to efekt pracy Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej, która zajmuje się śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Według prokuratury "duże prawdopodobieństwo popełnienia przez posła Dariusza Mateckiego wskazanych czynów" są przesłanką do tego, by zastosować wobec polityka tymczasowy areszt. Śledczy uważają, że Matecki w innym wypadku może utrudniać postępowanie.

"Czyny zabronione, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały popełnione przez posła Dariusza Mateckiego, charakteryzują się wysokim stopniem społecznej szkodliwości i zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10" - przekazała prokuratura.