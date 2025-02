Do lata tego roku. Wtedy Ukraińcy zaczną mieć problem

Gazeta, powołując się na zachodnich urzędników, podkreśla, że duże dostawy broni zakontraktowane przez administrację Joe Bidena powinny wystarczyć na utrzymanie obecnego tempa działań wojennych do połowy roku.

Niektórzy ukraińscy analitycy uważają jednak, że kraj może dłużej podtrzymać funkcjonalność zachodniego sprzętu. Mykoła Bielieskow z fundacji Come Back Alive stwierdził, że Ukraina może wytrwać jeszcze sześć miesięcy lub nawet rok, dając Europie czas na zwiększenie produkcji amunicji.

"WSJ" zwrócił uwagę, że Europa stara się nadrobić zaległości w przemyśle obronnym. W 2024 roku państwa UE, Wielka Brytania i Norwegia przekazały Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości ok. 25 mld dolarów, co według dziennika przewyższyło amerykańską pomoc w tym roku. UE zwiększyła także produkcję pocisków artyleryjskich i prowadzi rozmowy o dalszym wsparciu dla Kijowa, które w 2025 roku może wynieść 30 mld dolarów.

Od początku rosyjskiej agresji USA dostarczyły Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości 70 mld dolarów, co – jak ocenia Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii (IfW) – przewyższa łączne wsparcie od wszystkich pozostałych sojuszników Kijowa.

Eksperci wskazują, że największym zagrożeniem dla Ukrainy byłby brak amerykańskich systemów obrony przeciwlotniczej, takich jak Patriot, oraz wyrzutni rakiet ATACMS. Problemem mogłaby być także ewentualna utrata dostępu do systemu Starlink, należącego do SpaceX Elona Muska, co znacząco utrudniłoby operacje wojskowe, zwłaszcza związane z dronami.