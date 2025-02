"Uścisk śmierci". Wzięli na tapet spotkanie Trumpa i Macrona

Podczas wizyty doszło do serii niezręcznych uścisków dłoni, które dokładnie przeanalizowali eksperci od mowy ciała.

W rozmowie z LBC News ekspert Darren Stanton, znany jako "chodzący wykrywacz kłamstw", zwrócił uwagę na mocny uścisk dłoni Trumpa, który prezydent USA stosuje, aby sprawdzić, jak "ulegli" są ludzie. Ekspert zauważył, że Macron był przygotowany na to, co doprowadziło do pewnego rodzaju starcia i mierzenia sił między przywódcami na schodach Białego Domu.