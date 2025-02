Republika znów zdumiewa. Pokazywali Mateckiego z kartką

- Ustalono w postępowaniu, że zamiar nieświadczenia pracy właściwie posiadał już w momencie podpisywania tych dwóch umów. Poświadczył nieprawdę, że pracę na tym wykonywał i z tego tytułu uzyskał nienależną mu korzyść w postaci wynagrodzenia. W pierwszym wypadku to była kwota, jeżeli chodzi o centrum informacyjne, to była kwota ponad 320 tys. zł, natomiast jeżeli chodzi o dyrekcję regionalną w Szczecinie, to mówimy o kwocie 163 tys. zł - powiedziała Adamiak.