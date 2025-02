Zima odezwie się w marcu. Jest najnowsza prognoza pogody

Oprócz mgieł, na zachodzie, północy i w centrum kraju mogą wystąpić słabe opady deszczu. Temperatury spadną od minus 2 st. C na wschodzie i Podhalu do 4 st. C na zachodzie. Wiatr pozostanie słaby.

Środa przyniesie pochmurną aurę w całym kraju, z wyjątkiem Podkarpacia, gdzie może być słonecznie. Opady deszczu przewidywane są niemal wszędzie, z największą intensywnością na Pomorzu, gdzie może spaść do 10 mm deszczu. Temperatury będą się wahać od 5 st. C na wschodzie do 10 st. C na południu.