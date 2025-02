19 stopni w cieniu. Wiadomo, kiedy potężny "wybuch ciepła"

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o zmiennych warunkach pogodowych w Polsce. Wschodnia Polska pozostanie pod wpływem słabego wyżu, natomiast na północnym zachodzie kraju pojawi się pofalowany front atmosferyczny. Znad Atlantyku napłynie powietrze polarne morskie, a na północnym wschodzie utrzyma się chłodniejsze powietrze kontynentalne.

We wtorek przewidywane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami, a na południu kraju możliwe są rozpogodzenia. Na północnym zachodzie i zachodzie kraju wystąpią okresowe opady deszczu, a na wschodzie i północnym wschodzie możliwe są słabe opady mżawki. Rano lokalnie mogą wystąpić marznące opady, powodujące gołoledź. Mgły ograniczające widzialność do 100 m mogą utrzymywać się do południa, szczególnie w centrum i na wschodzie.

Temperatura maksymalna od około 5 st. C miejscami na północnym wschodzie, północy i w rejonach podgórskich, do 9 st. C w centrum i 12 st. C na południowym zachodzie kraju.

Pogoda. Wraca zima?

W środę prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami, a na wschodzie kraju możliwe są rozpogodzenia. W zachodniej połowie kraju oraz miejscami na północnym wschodzie i południu wystąpią okresowe opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano lokalnie mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna od 5 st. C do 9 st. C, lokalnie w rejonach podgórskich około 3 st. C.

W czwartek śnieg pojawi się także na obszarach podgórskich i taka bardziej zimowa pogoda zostanie z nami do pierwszych dni marca. W weekend prognozowane są okresami opady deszczu ze śniegiem i śniegu, od zachodu kraju przechodzące w deszcz.

Pogoda. Śnieg i mróz

Najnowsza prognoza pogody © IMGW

Prognoza pogody dla Zakopanego © pogoda.wp.pl

Duża zmiana pogody

Gwałtowna zmiana czeka nas w pogodzie około piątego marca. Wówczas temperatura poszybuje i z każdym dniem będzie wyższa. Na termometrach zobaczymy nawet 19 stopni Celsjusza w cieniu, co oznacza, że w słońcu będzie ponad 20 st. Niestety ten powiew prawdziwej wiosny nie potrwa długo.

Pogoda 06.03 © Ventusky

Pogoda 07.03 © Ventusky