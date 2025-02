Front nad Polską. Przed nami dynamiczny czas w pogodzie

Poranek w Polsce charakteryzował się znacznym zachmurzeniem. W wielu miejscach można było zaobserwować przelotne opady deszczu lub mżawki, z możliwością chwilowych rozpogodzeń na południu kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informował, że przedpołudniem pojawiały się lokalnie gęste mgły o widoczności ograniczonej do 100 metrów. Na termometrach obserwuje się temperatury od 5 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr jest przeważnie słaby i umiarkowany, jednak na wybrzeżu oraz w strefach podgórskich odnotowano silniejsze porywy.

Podczas nocy z wtorku na środę, w północno-zachodnich regionach kraju przewidywano duże zachmurzenie z przejaśnieniami oraz możliwość opadów deszczu. W Sudetach spodziewano się deszczu mieszającego się ze śniegiem. W innych częściach kraju niebo miało być częściowo pokryte chmurami, a lokalnie pojawić się mogą mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

W środę prognozy wskazują na pogodny dzień na wschodzie oraz pochmurne i deszczowe warunki na zachodzie. Miejscami możliwe są opady deszczu, a w terenach górzystych prognozuje się deszcz ze śniegiem czy sam śnieg. Poranki mogą być zamglenia, ograniczające widoczność do 400 metrów. Maksymalna temperatura wyniesie od 4 do 9 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych na wschodzie, zmienny na zachodzie, a w Tatrach porywy mogą osiągnąć prędkość do 55 km/h.