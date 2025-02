Nowy trend wśród polskich kobiet. Z obawy wydają tysiące złotych

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., który ograniczył prawo do aborcji w przypadku wad płodu, wiele Polek decyduje się na kosztowne testy genetyczne. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", testy te, mimo wysokich kosztów, cieszą się pozytywną opinią specjalistów. Ministerstwo Zdrowia analizuje możliwość ich refundacji.

Ceny testów zaczynają się od 1,5 tys. zł i mogą sięgać kilku tysięcy złotych. Mimo to, liczba wykonywanych badań rośnie, osiągając co najmniej 45 tys. rocznie. To pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu diagnostykę wśród ciężarnych Polek.