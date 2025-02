"Boimy się". Bił, aż połamał żebra ratownikowi

Dramatyczne zdarzenia rozegrały się w poniedziałek (24 lutego). O godzinie 21:06 dyżurny miejskiej komendy policji odebrał pilne wezwanie do Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, gdzie doszło do brutalnego ataku na ratownika medycznego .

Jak dodaje, najpewniej 29-latek odpowie za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego. Zgodnie z art. 223 kodeksu karnego grozi za to do 10 lat pozbawienia wolności, a jeśli w wyniku pobicia dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego - sprawcy grozi nawet 15 lat więzienia. Do tego zarzuty za posiadanie środków odurzających.