Matecki reaguje na wniosek o uchylenie immunitetu

Prokurator generalny Adam Bodnar poinformował, że we wtorek przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu, a także zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Mateckiego. Wniosek ma związek ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Na platformie X Matecki określił zarzuty jako "skrajnie absurdalne i nieprawdziwe", twierdząc, że rząd wykorzystuje aparat państwa do niszczenia opozycji.

Przypomniał również, że Donald Tusk już na pierwszym posiedzeniu Sejmu zapowiadał, iż trafi do więzienia. "Krzyczał, że będę siedzieć" - napisał.

Odnosząc się do sytuacji, zaznaczył, że choć miałby możliwość wyjazdu na Węgry, to pozostaje w kraju. Według niego, w przeszłości wielokrotnie chciał składać zeznania w tej sprawie, ale prokuratura mu tego odmawiała. Jego zdaniem rządzący chcą doprowadzić do pokazowego zatrzymania opozycyjnego posła w trakcie kampanii wyborczej.