Koszmarny lot. Obok posadzili martwą kobietę

Podróż do Wenecji miała być dla pary z Melbourne niezapomnianym przeżyciem, jednak stała się koszmarem. Podczas lotu liniami Qatar Airways do Dohy, gdzie mieli przesiadkę, obok nich usadzono martwą kobietę . Jak podaje "Fakt", pasażerka zmarła w trakcie lotu, mimo prób ratowania jej przez personel pokładowy.

Mitchell Ring i Jennifer Colin, którzy byli świadkami dramatycznych scen, opowiedzieli mediom o swoich przeżyciach. - Nie udało się jej uratować. To były sceny rozdzierające serce - mówili. Po stwierdzeniu zgonu załoga próbowała przetransportować ciało do klasy biznes, jednak ze względu na rozmiary kobiety, nie było to możliwe.