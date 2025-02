Zaatakował policjantów siekierą. Odpowiedzieli ogniem

W sobotę (22 lutego) mundurowi ze strzeleckiej komendy zostali wezwani na interwencję do jednej z miejscowości w powiecie strzelecko-drezdeneckim w województwie lubuskim. Na miejscu czekał na nich agresywny 48-latek. Trzymając w ręku siekierę, napastnik ruszył w stronę policjantów .

- Mężczyzna nie reagował na wezwania do odrzucenia niebezpiecznego przedmiotu. Sytuacja była bardzo dynamiczna, nie było czasu na najmniejsze zawahanie się czy błąd . Policjanci musieli działać szybko i skutecznie - informuje starszy aspirant Tomasz Bartos z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.

Jak podkreśla rzecznik komendy, w związku z realnym zagrożeniem mundurowi zmuszeni byli do oddania strzału ostrzegawczego w powietrze. Dopiero to ostudziło zapędy 48-latka i odrzucił siekierę. Policjanci obezwładnili go i zakuli w kajdanki.