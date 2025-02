To prawdopodobnie wykrwawienie się było przyczyną śmierci 26-latki, oficjalne wyniki sekcji zwłok zostaną opublikowane we wtorek po południu. Jak ustaliliśmy, motywem zabójstwa 26-latki mogły być pieniądze przeznaczone na zakup nowego samochodu.

Jak relacjonowała mama 26-latki, w poniedziałek, 17 lutego Kasia pojechała autem do Polanicy-Zdroju spotkać się ze swoim byłym chłopakiem, który pracuje tam w zakładzie mechanicznym. Następnie mieli udać się wspólnie do Wrocławia, żeby kupić Kasi nowy samochód. Nie pojechali tam jednak, bo gdy Kasia przyjechała, to on stwierdził, że coś z tym autem jednak jest nie tak i do zakupu nie doszło.