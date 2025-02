Byli dyrektorzy Lasów Państwowych zatrzymani

Raport NIK zwrócił szczególną uwagę na zatrudnienie Mateckiego. Polityk Suwerennej Polski pracował tam od czerwca 2020 r. do stycznia 2023 r. jako specjalista ds. komunikacji w Zespole Komunikacji Społecznej. Kontrola wykazała, że nie realizował on powierzonych mu zadań i nie prowadził prawidłowej ewidencji czasu pracy, co zdaniem NIK wskazuje na fikcyjność jego zatrudnienia. Matecki miał pracować zdalnie i co miesiąc składać raporty – przesłał ich 13, jednak w Centrum Informacyjnym nie odnaleziono dokumentów potwierdzających wykonanie pracy poza pięcioma raportami o Facebooku. W tym czasie otrzymał wynagrodzenie w wysokości 355 tys. zł.