Niemcy stanowczo. Rosja nie ma powrotu

Minister finansów Niemiec Joerg Kukies w rozmowie z agencją Reutera stanowczo oświadczył, że Rosja nie zostanie ponownie przyjęta do grupy G7. To stanowisko jest odpowiedzią na wcześniejsze sugestie prezydenta USA Donalda Trumpa, który uznał wyrzucenie Rosji za błąd i domagał się jej powrotu.

Kukies odniósł się również do kwestii ceł nałożonych przez Trumpa na europejską stal i aluminium. Wyraził przekonanie, że "da się uniknąć wojny handlowej między USA a UE", podkreślając, że obie strony są gotowe do negocjacji. To ważne zapewnienie w kontekście napięć handlowych między tymi regionami.