"Do końca stanu wojennego". Rada zdecydowała ws. Zełenskiego Rada Najwyższa Ukrainy za drugim podejściem przegłosowała uchwałę "o wspieraniu demokracji w Ukrainie w warunkach agresji Rosji". Oznacza to, że wybory prezydenckie w Ukrainie odbędą się zaraz po zakończeniu wojny. Do tego czasu wszystkie pełnomocnictwa Zełenskiego zachowują ważność.

Decyzja ws. Zełenskiego. Rada Najwyższa Ukrainy zagłosowała

Źródło zdjęć: © East News | Press Service Of The President Of Ukraine