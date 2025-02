Awantura o Tłusty Czwartek. Rodzice są oburzeni

Jak czytamy w "Gazecie Wyborczej", dzieci jednej ze szkół w Toruniu nie dostaną pączków w Tłusty Czwartek. Jedna z mam przekazała, że rodzice otrzymali tam informację, że zwyczaj ten jest niezdrowy, a środki zebrane z funduszu rady rodziców zostały przeznaczone na zakup stołu do ping-ponga .

Kobieta zauważyła, że według doniesień z e-dziennika, nie wszyscy uczniowie będą mogli skorzystać z nowego stołu sportowego w jednym czasie, co oznacza, że beneficjentem zakupu będzie tylko część z nich, podczas gdy pączkiem mogłoby się cieszyć każde dziecko.

Dietetyczka Małgorzata Rynkowska wypowiedziała się pozytywnie o szkołach, które zdecydowały się na odrzucenie tradycji, którą sama ocenia jako szkodliwą. Zwróciła uwagę na problem narastającej otyłości wśród dzieci. W rozmowie z "Wyborczą" zaznaczyła, że Tłusty Czwartek może stać się dobrą okazją do wprowadzenia zdrowszych nawyków żywieniowych . Podkreśliła, że jeśli już decydujemy się na słodycze, warto wybierać te zdrowsze alternatywy, jak np. wypieki bogate w wartości odżywcze.

Podobne emocje towarzyszą rodzicom maluchów w przedszkolu. Dyrektorka przedszkola tłumaczy, że przydałby się zdrowy rozsądek. - Dorośli wpadają ze skrajności w skrajność. Albo tuczą dziecko serwując nuggetsy i frytki z McDonalda w zestawie Happy Meal i zabierają do Pizzy Hut z nieograniczoną dolewką coli, albo zakazują wszystkiego, co nikomu od czasu do czasu nie zaszkodzi, gdy zachowamy umiar - uważa.