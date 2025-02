Tragiczny wypadek. Kierowca autobusu miał trzy promile

Kierowca autobusu, który przeżył wypadek, został przewieziony do szpitala. Teraz grozi mu zarzut doprowadzenia pod wpływem alkoholu do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. - To przestępstwo zagrożone karą do 20 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu - dodał kom. Kimet.