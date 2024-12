Lasy Państwowe pod lupą specjalnego zespołu. Zajmą się m.in. zatrudnieniem Mateckiego

Pod koniec listopada Prokuratura Okręgowa w Szczecinie poinformowała, że prowadzi postępowanie dotyczące "nieprawidłowości w zakresie zatrudniania" w 2023 r. w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, gdzie pracował Dariusz Matecki. Wartość szkody to co najmniej 160 tys. zł. - Składałem wyjaśnienia w tej sprawie w NIK, chętnie pójdę do sądu i powiem, co robiłem dla Lasów Państwowych – tak Matecki odpierał zarzuty w rozmowie z PAP.