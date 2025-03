Lawina w Kalifornii. Samochody utknęły w błocie

W czwartek rano w okolicach San Jacinto w południowej Kalifornii doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Intensywne opady deszczu spowodowały lawinę błotną , która zaskoczyła sześć osób podróżujących lokalną drogą. Masy ziemi osunęły się na kilka samochodów, niemal całkowicie je pokrywając - informuje serwis tvn24.pl

Mieszkańcy okolic San Jacinto nie po raz pierwszy doświadczają takich zdarzeń. - To się teraz często zdarza, samochody utknęły, trochę się martwiliśmy. Jest trochę ślisko, a do tego zdarzają się osuwiska. To po prostu trochę podejrzane - stwierdził Kevin Hands, mieszkaniec pobliskiego terenu. Mieszkańcy mają nadzieję, że władze podejmą działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.